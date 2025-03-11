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Спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву для встречи с Путиным, - Bloomberg

Вторник 11 марта 2025 00:56
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Спецпредставитель Трампа планирует посетить Москву для встречи с Путиным, - Bloomberg Фото: Стив Виткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Виткофф имеет планы посетить Москву. Цель - встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналистки Bloomberg в соцсети Х Эннмари Хордерн.

"Спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом Путиным, сообщили мне мои знакомые люди и (репортер Bloomberg в Белом доме - ред.) Дженни Леонард", - написала она.

Последние заявления Виткоффа и что известно о нем

Напомним, вчера спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф по Ближнему Востоку высказался относительно переговоры между Штатами и Украиной, которые состоятся на этой неделе в Саудовской Аравии. По его мнению, эти переговоры будут способствовать "значительному прогрессу".

"Соединенные Штаты ожидают значительного прогресса в переговорах с Украиной на этой неделе и надеются на подписание соглашения по критически важным минералам", - сказал он.

Также мы писали, что 11 февраля Виткофф посетил Москву со спецвизитом и забрал на своем самолете американца Марка Фогеля, который три года находился в российский тюрьме по обвинению в хранении наркотиков.

Кроме того, Fox News сообщало, что между Виткоффом и главой Кремля Владимиром Путиным прошла встреча. Также в СМИ писали, что он проводил прямые переговоры с неназванными "близкими союзниками" Путина и обсуждал Украину в ходе контактов в Саудовской Аравии и Катаре.

Подробнее о том, кто такой Стив Виткофф - читайте в материале РБК-Украина.

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