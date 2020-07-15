На Донбасі бойовики 18 разів обстріляли позиції ООС, застосовували протитанкові ракети

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Поблизу Новомихайлівки окупанти використовували комплекс "Фагот"

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі у вівторок, 14 липня, незаконні збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок ворожих обстрілів сім українських захисників отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

По позиціях ЗСУ біля Авдіївки та Водяного противник неодноразово відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали опорні пункти поблизу Мар'їнки, Гнутового, Талаківки. Біля Лебединського та Березового бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів, а біля Новомихайлівки застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот".

За даними української розвідки, за минулу добу захисники поранили трьох окупантів.

Наголошується, що з початку поточної доби збройні формування 4 рази відкривали вогонь. У тому числі стріляли з мінометів 120-го калібру біля Талаківки.