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Британія про втрати на Донбасі: Росія має припинити роздмухувати конфлікт

Україна, Середа 15 липня 2020 15:32
Британія про втрати на Донбасі: Росія має припинити роздмухувати конфлікт
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Британія засмучена втратами з української сторони

Британія глибоко засмучена втратами серед українських військових на Донбасі цього тижня. Сполучене Королівство також засмучене через вбивство військового медика російськими окупантами поблизу Зайцевого.

Про це йдеться у заяві посольства Британії в Україні на офіційній сторінці у Twitter.

Британське посольство закликає Російську Федерацію припинити конфлікт на окупованому Донбасі.

"Росія повинна припинити роздмухувати конфлікт, який вона розпочала", - наголосили у дипломатичному представництві.

Нагадаємо, 13 липня під час евакуації з поля бою пораненого військовослужбовця бойовики обстріляли групу з військовим медиком. В результаті прицільного обстрілу медик отримав смертельне поранення. Тіло вбитого медика російські окупанти передали українській стороні лише 15 липня.

США висловили засмучення з приводу загибелі українського військового медика на Донбасі та засудили безперервну російську агресію.

У вбивстві військового медика на Донбасі є ознаки воєнного злочину, впевнені в українському Міністерстві закордонних справ.

Ім'я загиблого на Донбасі військового медика стало відомо сьогодні, 15 липня.

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