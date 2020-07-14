Доба на Донбасі: троє військових загинули, ще двоє поранені

Фото: військовослужбовець (РБК-Україна)

Всього зафіксовано 18 обстрілів

Протягом минулої доби на Донбасі збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Бойовики використовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовані поблизу Сартани, Водяного, Авдіївки, Пищевика, Кам’янки, Славного, Первомайського.

Крім того, стріляли неподалік Луганського, Кримського та Оріхового, а також поруч з Хутором Вільний та Майорським.

Також збройні формування РФ обстріляли і ділянку розведення сил та засобів №2 Золоте випустивши 1 міну калібру 120 мм.

"Загалом, за минулу добу, на превеликий жаль, троє наших мужніх захисників загинули, одного було поранено та ще один отримав бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню неподалік Авдіївки. Втрат за поточну добу серед українських захисників захисників немає.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув військовий медик.

РБК-Україна писало, що за минулий тиждень збройні формування Російської Федерації на Донбасі понесли втрати у кількості 41 особи.