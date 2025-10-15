Италия отменила экстрадицию украинца, обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии кассационный суд отменил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают по делу о подрыве "Северных потоков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

На заседании генеральная прокуратура попросила суд принять один из аргументов защиты, которую представляет адвокат Николо Канестрини, о том, что события в европейском ордере на арест были неправильно квалифицированы.

Кузнецова задержали 21 августа в районе Римини по обвинению в саботаже газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в сентябре 2022 года.

Подрыв "Северных потоков"

В сентябре 2022 года в Балтийском море произошли взрывы на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", что привело к утечке около 800 миллионов кубометров газа.

Несмотря на многочисленные расследования в Дании, Швеции и Германии, виновные так и не были установлены. В 2024 году Швеция и Дания закрыли свои расследования, сославшись на недостаточность доказательств и отсутствие юрисдикции.

В августе 2025 года в Италии был арестован украинец по имени Сергей К., подозреваемый в организации подрыва газопроводов. Он обвиняется в сговоре, саботаже и уничтожении критической инфраструктуры.

По данным немецких прокуроров, Сергей К. якобы координировал операцию по установке взрывных устройств с борта парусной яхты, отправившейся из Ростока.

К слову, одного из подозреваемых в подрыве "Северных потоков" также задержали в Польше. Но его выдавать Германии не спешат. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что это не в интересах его страны.