ua en ru
Вс, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин на четыре дня прилетел в Китай на парад с Си Цзиньпином

Китай, Воскресенье 31 августа 2025 09:16
UA EN RU
Путин на четыре дня прилетел в Китай на парад с Си Цзиньпином Фото: глава Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Китайский глава Си Цзиньпин пригласил диктатора на парад к годовщине завершения Второй мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские медиа.

Кроме парада, как сообщают российские пропагандисты, Путин примет участие в заседании саммита Шанхайской организации по сотрудничеству (ШОС). Оно будет проходить в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября.

ШОС - это международная организация государств, преимущественно азиатского региона, в которую входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

Как отмечают российские пропагандисты, на саммите ШОС ожидают более 20 иностранных лидеров. Путин проведет несколько встреч с Си Цзиньпином, а также может поговорить с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьером Индии Нарендрой Моди.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Китай будет призывать Путина к миру в Украине во время визита диктатора на саммит ШОС. Четким сигналом готовности РФ к дипломатии, по его словам, может стать прекращение огня.

Кроме того, украинский МИД призвал страны, которые будут участвовать в саммите ШОС, решительно отреагировать на российские обстрелы. В частности осудить удар по Киеву, жертвами которого стали более 20 человек, включая детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай ШОС
Новости
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Восемь выстрелов, тщательный план и несколько версий: главное об убийстве Парубия
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим