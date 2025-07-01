Путін і Макрон зідзвонилися вперше за майже три роки й обговорили війну в Україні

Російський диктатор Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову. Це перший їхній контакт за майже три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кремля і RTL .

Версія Кремля

Як зазначили в Кремлі, російський диктатор і президент Франції детально обговорили війну Ізраїлю з Іраном, а також удари США по іранських ядерних об'єктах.

"Володимир Путін і Еммануель Макрон наголосили на особливій відповідальності Росії та Франції як постійних членів РБ ООН у підтримці миру і безпеки, зокрема в близькосхідному регіоні, а також у збереженні глобального режиму ядерного нерозповсюдження", - пише Кремль.

Путін і Макрон підтримали врегулювання конфлікту на Близькому Сході "виключно політико-дипломатичними засобами".

Коли мова зайшла про війну Росії проти України, Путін цинічно заявив, що конфлікт нібито є наслідком політики Заходу. Він звинуватив західні країни в "ігноруванні інтересів безпеки РФ".

Також Путін поскаржився, що Захід нібито створював в Україні "антиросійський плацдарм" та "підтримував порушення прав російськомовних". Голова Кремля згадав фантазії про те, що західні країни нібито намагаються затягнути бойові дії в Україні за допомогою постачання зброї.

Путін вкотре розповів про те, що завершення війни проти України має "передбачати усунення першопричин кризи та спиратися на нові територіальні реалії".

Версія Єлисейського палацу

У Єлисейському палаці повідомили, що розмова Макрона з Путіним тривала близько двох годин.

Зокрема, французький лідер наголосив, що Іран має виконувати свої зобов'язання за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Це стосується повної співпраці з МАГАТЕ.

Макрон висловив рішучість шукати дипломатичне вирішення конфлікту навколо Ірану. При цьому він домовився з Путіним про нові переговори, щоб обговорити таке питання.

"Що стосується України, президент Республіки наголосив на незмінній підтримці Францією суверенітету та територіальної цілісності України", - зазначили в Єлисейському палаці.

Також Макрон закликав голову Кремля до негайного встановлення режиму припинення вогню та початку переговорів України та Росії для міцного та довгострокового врегулювання.

Французький президент та російський диктатор домовилися продовжити обговорення і цього питання.