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Путін хотів володіти Києвом, але я побачив, хто справжній господар, - Джонсон

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 15:18
Путін хотів володіти Києвом, але я побачив, хто справжній господар, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час свого виступу перед Верховною радою заявив, Росії не вдасться захопити Київ. Він певний в цьому після свого нещодавнього візиту до української столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час онлайн-виступу перед Верховною радою України.

"Путін хотів володіти Києвом, але натомість я приїздив і побачив, хто справжні хазяїни країни, міста, вони супроводжували мене", - зазначив Джонсон.

Нагадаємо, британський прем'єр сьогодні виступив зі зверненням до Верховної ради України, ставши першим світовим лідером, який звернувся до українського парламенту після початку вторгнення РФ. Окрім підтримки він оголосив, що Британія передасть Україну протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Загалом - новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.

Головні заяви прем'єра Великобританії - в матеріалі РБК-Україна.

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