Новий пакет допомоги та віра у перемогу України: основні заяви Джонсона в Раді

Що сказав Джонсон у звернення до українського парламенту:

Воєнні експерти прорахувалися у своїх прогнозах щодо України, оскільки прогнозували її поразку.

Вторгнення в Україну - найгірша помилка Путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.

Британія передасть Україну протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.

Британія буде разом з партнерами продовжувати військову та гуманітарну підтримку України, щоб зміцнити її так, щоб ніхто не хотів не неї зазіхати.

Українці господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови.

Цей конфлікт не викликає сумнівів у тому, хто правий, адже українці виборюють своє право на самовизначення.

Ця війна - це боротьба добра проти зла, тому Україна повинна перемогти.