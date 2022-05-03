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Новий пакет допомоги та віра у перемогу України: основні заяви Джонсона в Раді

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Київ, Вівторок 03 травня 2022 15:20
Новий пакет допомоги та віра у перемогу України: основні заяви Джонсона в Раді Фото: Борис Джонсон, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.

Головні заяви британського прем'єра - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сказав Джонсон у звернення до українського парламенту:

  • Воєнні експерти прорахувалися у своїх прогнозах щодо України, оскільки прогнозували її поразку.

  • Вторгнення в Україну - найгірша помилка Путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.

  • Британія передасть Україну протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.

  • Британія буде разом з партнерами продовжувати військову та гуманітарну підтримку України, щоб зміцнити її так, щоб ніхто не хотів не неї зазіхати.

  • Українці господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови.

  • Цей конфлікт не викликає сумнівів у тому, хто правий, адже українці виборюють своє право на самовизначення.

  • Ця війна - це боротьба добра проти зла, тому Україна повинна перемогти.

  • Британія впевнена у перемозі України і зробить все, щоб цьому допомогти.

Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем'єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.

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