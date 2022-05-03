Новий пакет допомоги та віра у перемогу України: основні заяви Джонсона в Раді
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон сьогодні, 3 травня, виступив з промовою перед Верховною радою України. Він оголосив про новий пакет допомоги та висловив свою віру у перемогу України у війні з Росією.
Головні заяви британського прем'єра - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що сказав Джонсон у звернення до українського парламенту:
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Воєнні експерти прорахувалися у своїх прогнозах щодо України, оскільки прогнозували її поразку.
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Вторгнення в Україну - найгірша помилка Путіна. Сотні одиниць знищеної техніки та тисячі ліквідованих окупантів це доводять.
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Британія передасть Україну протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги має розмір 300 млн фунтів.
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Британія буде разом з партнерами продовжувати військову та гуманітарну підтримку України, щоб зміцнити її так, щоб ніхто не хотів не неї зазіхати.
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Українці господарі своєї долі і ніхто не має права диктувати вам свої умови.
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Цей конфлікт не викликає сумнівів у тому, хто правий, адже українці виборюють своє право на самовизначення.
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Ця війна - це боротьба добра проти зла, тому Україна повинна перемогти.
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Британія впевнена у перемозі України і зробить все, щоб цьому допомогти.
Нагадаємо, сьогодні, окрім британського прем'єра, до українського парламенту звернувся і президент Володимир Зеленський.
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