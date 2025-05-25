Путин не хочет мира: в МИД Германии призвали усилить санкции против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Тем времен глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что дополнительные санкции уже находятся в разработке. Ранее на этой неделе она заявила, что "пришло время усилить давление". Также она отметила, что блок недавно согласовал 17-й пакет ограничений.

"Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войны, и мы не должны этого допустить, поэтому Евросоюз согласится на дополнительные санации", - сказал он в эфире телеканала ARD.

Санкции против РФ

Напомним, на днях издание Bloomberg тоже писало, что Еврокомиссия готовит новый пакет санкций против России, причем он может стать самым масштабным с начала полномасштабной войны. В частности, идет обсуждения об ограничениях для около двух десятков танков, торговых запретах на более чем 2,5 млрд евро и новую предельную цену на нефть.

На днях глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина считает очень эффективным санкционный пакет, который был предложением сенатором США Линдси Гремом. В частности, его законопроект предусматривает 500% тариф на товары из стран, которые покупают российскую нефть, уран и другие продукты.

Сибига отметил, что наша страна заинтересована в том, чтобы элементы такого подхода были интегрированы в санкции ЕС.

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