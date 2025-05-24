ЕС готовит снижение "потолка" на нефть для РФ: СМИ узнали что войдет в 18-й пакет санкций

Европейская комиссия готовит новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Блок обсуждает ограничения для около двух десятков банков, торговые запреты на более 2,5 миллиарда евро и новую предельную цену на нефть.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, в Брюсселе также рассматривают запрет на транспортировку российской нефти теневым флотом и ограничения против фондов, которые поддерживают военные усилия Кремля.

Кроме того, ЕС хочет впервые наложить санкции на газопроводные проекты "Северный поток", которые уже получили предварительную поддержку со стороны Германии.

Что может войти в 18-й пакет

Снижение "потолка" на нефть до 45 долларов - еще один потенциальный шаг. Для его реализации понадобится одобрение стран "Большой семерки", включая США. Напомним, сейчас действует лимит в 60 долларов, который позволяет обслуживать перевозки российской нефти только ниже этой цены.

Тем временем президент США Дональд Трамп публично призвал Москву и Киев к прямым переговорам о прекращении войны. Он до сих пор избегает новых санкций против РФ, хотя те, что были введены при администрации Байдена, остаются в силе.

В Брюсселе считают, что новые санкции должны закрепить стратегический отказ ЕС от российских энергоносителей до 2027 года.

Кроме того, пакет может содержать положения для защиты европейских компаний от арбитражных исков по двусторонним инвестиционным соглашениям.