Сибига предложил ЕС новый подход к санкциям против России

Украина считает очень эффективным санкционный пакет против России, который был предложен американским сенатором Линдси Грэмом, и заинтересована в том, чтобы элементы такого подхода были интегрированы в санкции ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

Сибига ответил на вопрос журналиста, на какое согласование между европейскими и американскими санкциями ожидает Украина, если в то время, как ЕС принимает 17-й пакет ограничительных мер, американские представители предлагают новые инвестиции для экономического развития России.

"Хотел бы привлечь ваше внимание, что в Конгрессе США зарегистрирован соответствующий Акт, который был инициирован сенатором Линдси Грэмом. Это очень сильный пакет санкционного давления. И одно из предложений украинской стороны именно в том, чтобы в дальнейших европейских санкционных пакетах было отражение элементов, содержащихся сегодня в законопроекте Линдси Грэма, - а это энергетика, это банковский сектор, и многое другое. В то же время мы не должны ждать, но действовать уже сейчас. Потому что сейчас именно то время, чтобы принудить Россию к миру", - подчеркнул министр.

Он отметил, что в вопросах введения санкций против России чувствует поддержку и единодушие европейских партнеров, которые разделяют точку зрения, что новые санкции против агрессора должны быть приняты быстро и быть максимально болезненными.

Сибига отметил, что эти санкции должны быть настоящими и действенными, в том числе так называемые вторичные санкции против лиц, причастных к агрессивной войне России против Украины.