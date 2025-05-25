Путін не хоче миру: у МЗС Німеччини закликали посилити санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул заявив, що останні атаки РФ на Україну вимагають додаткових санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Тим часом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що додаткові санкції вже перебувають у розробці. Раніше цього тижня вона заявила, що "настав час посилити тиск". Також вона зазначила, що блок нещодавно погодив 17-й пакет обмежень.

"Путін не зацікавлений у мирі, він хоче продовжувати цю війну, і ми не повинні цього допустити, тому Євросоюз погодиться на додаткові санації", - сказав він в ефірі телеканалу ARD.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, днями видання Bloomberg теж писало, що Єврокомісія готує новий пакет санкцій проти Росії, причому він може стати наймасштабнішим від початку повномасштабної війни. Зокрема, точиться обговорення про обмеження для близько двох десятків танків, торговельні заборони на понад 2,5 млрд євро та нову граничну ціну на нафту.

Днями очільник українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна вважає дуже ефективним санкційний пакет, що був пропозицією сенатором США Ліндсі Гремом. Зокрема, його законопроєкт передбачає 500% тариф на товари з країн, які купують російську нафту, уран та інші продукти.

Сибіга зазначив, що наша країна зацікавлена в тому, щоб елементи такого підходу були інтегровані в санкції ЄС.

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