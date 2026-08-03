ua en ru
Пн, 03 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за российских атак на порты

00:28 03.08.2026 Пн
2 мин
Какие структуры привлечет Кабмин для помощи аграриям?
aimg Филипп Бойко
Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за российских атак на порты Фото: сбор урожая на поле (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Кабинет министров разрабатывает комплекс мер по поддержке аграрной отрасли на фоне усиления российских атак на украинскую портовую инфраструктуру и суда с аграрной продукцией. В частности правительство работает над новыми механизмами финансирования производителей совместно с банковским сектором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Сергея Корецкого в Facebook.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что российские атаки на море создают серьезные риски для украинского экспорта, аграрной отрасли и экономики в целом.

В связи с этим глава правительства провел срочное совещание с участием представителей аграрного бизнеса и профильных ассоциаций, чтобы определить первоочередные шаги по поддержке сектора.

Какие мероприятия готовит Кабмин

По словам Корецкого, правительство работает над диверсификацией и возобновлением каналов поставок украинской аграрной продукции.

Параллельно готовится комплекс мер поддержки отрасли. Одним из ключевых направлений станет сотрудничество с банками по финансированию агропроизводителей.

Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за российских атак на портыПремьер озвучил направления поддержки украинских аграриев (инфографика РБК-Украина)

"Работаем над диверсификацией и восстановлением каналов поставки. Параллельно готовим комплекс мер поддержки отрасли, в частности, во взаимодействии с банками по финансированию производителей, а также усиливаем дипломатическую работу со странами-партнерами, которые являются ключевыми рынками сбыта", - отметил Корецкий.

Украина также усилит дипломатическую работу

Помимо финансовой поддержки аграриев правительство планирует активизировать взаимодействие с государствами-партнерами, которые остаются основными рынками сбыта украинской сельскохозяйственной продукции.

По итогам совещания участники согласовали первоочередные мероприятия, определили ответственных по каждому направлению работы и договорились регулярно проводить подобные встречи в течение экстренного периода.

Контекст заявления премьера Украины

Россия в последнее время регулярно обстреливает суда в Черном море, последствиями чего являются не только их повреждения, но и находящиеся на них пострадавшие.

К примеру, на днях Россия ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в акватории Черного моря, до этого оно уже дважды находилось под ударом кафиров.

До этого подобные инциденты фиксировались многократно. Из-за атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие судаукраинский морской экспорт фактически остановился, что спровоцировало глобальную угрозу продовольственной безопасности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Агропромышленный комплекс
Новости
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтебазу и аэродром "Энгельс"
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться