Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за российских атак на порты
Кабинет министров разрабатывает комплекс мер по поддержке аграрной отрасли на фоне усиления российских атак на украинскую портовую инфраструктуру и суда с аграрной продукцией. В частности правительство работает над новыми механизмами финансирования производителей совместно с банковским сектором.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьера Сергея Корецкого в Facebook.
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил, что российские атаки на море создают серьезные риски для украинского экспорта, аграрной отрасли и экономики в целом.
В связи с этим глава правительства провел срочное совещание с участием представителей аграрного бизнеса и профильных ассоциаций, чтобы определить первоочередные шаги по поддержке сектора.
Какие мероприятия готовит Кабмин
По словам Корецкого, правительство работает над диверсификацией и возобновлением каналов поставок украинской аграрной продукции.
Параллельно готовится комплекс мер поддержки отрасли. Одним из ключевых направлений станет сотрудничество с банками по финансированию агропроизводителей.
Премьер озвучил направления поддержки украинских аграриев (инфографика РБК-Украина)
"Работаем над диверсификацией и восстановлением каналов поставки. Параллельно готовим комплекс мер поддержки отрасли, в частности, во взаимодействии с банками по финансированию производителей, а также усиливаем дипломатическую работу со странами-партнерами, которые являются ключевыми рынками сбыта", - отметил Корецкий.
Украина также усилит дипломатическую работу
Помимо финансовой поддержки аграриев правительство планирует активизировать взаимодействие с государствами-партнерами, которые остаются основными рынками сбыта украинской сельскохозяйственной продукции.
По итогам совещания участники согласовали первоочередные мероприятия, определили ответственных по каждому направлению работы и договорились регулярно проводить подобные встречи в течение экстренного периода.
Контекст заявления премьера Украины
Россия в последнее время регулярно обстреливает суда в Черном море, последствиями чего являются не только их повреждения, но и находящиеся на них пострадавшие.
К примеру, на днях Россия ударила по гражданскому судну под флагом Либерии в акватории Черного моря, до этого оно уже дважды находилось под ударом кафиров.
До этого подобные инциденты фиксировались многократно. Из-за атак на портовую инфраструктуру и иностранные коммерческие судаукраинский морской экспорт фактически остановился, что спровоцировало глобальную угрозу продовольственной безопасности.