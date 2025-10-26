Путин говорил с Трампом о территориях Украины, тему выносят на разные форматы, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что "территориальные вопросы" в рамках урегулирования войны в Украине якобы обсуждается в разных форматах - в том числе с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лаврова российским пропагандистам.
В ответ на вопрос пропагандистов Лавров заявил, что вопрос территорий якобы регулярно "обсуждается в разных форматах".
"Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) регулярно касался этого вопроса в ответах на вопросы журналистов, а также во время встреч с президентом США Трампом", - сказал Лавров.
Кроме этого, Лавров цинично заявил, что Россия, мол, признает независимость Украины, но это не касается тех регионов, которые Кремль успел вписать в так называемую "конституцию" РФ. При этом речь идет не только о Донецкой, Луганской областях и оккупированном Крыме, но и о временно оккупированных в начале войны территориях Запорожской и Херсонской областей.
В частности на вопрос о Херсоне и Запорожье Лавров подтвердил, что Россия претендует на эти регионы Украины. То есть фактически Лавров "расписался" в том, что территориальные требования РФ не изменились.
"Они также являются частью нашей территории по "конституции", - заявил российский министр.
Напомним, во время своего визита в США так называемый "спецпредставитель" Путина Кирилл Дмитриев заявил, что Россия якобы готова обсуждать мирные условия по Украине. А за день до этого Дмитриев сказал, что США, Украина и Россия якобы "близки к дипломатическому решению" войны.
Президент Украины Владимир Зеленский 23 октября в очередной раз вдребезги "разнес" идею с любым "обменом территориями" с российскими оккупантами. Украина не будет менять свои территории на свои же, отметил глава государства.