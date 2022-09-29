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Аннексия Россией украинских территорий не может быть признана, - генсек ООН

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 19:53
Аннексия Россией украинских территорий не может быть признана, - генсек ООН Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Планы России по аннексии временно оккупированных украинских территорий нарушают устав ООН и не могут быть признаны международным сообществом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша в ходе брифинга.

Он напомнил, что, согласно решению Генассамблеи ООН, территория любого государства не должна быть объектом посягательств со стороны другого государства в результате применения силы или угрозы силой.

"Россия - один из пяти постоянных членов Совета безопасности - несет особую ответственность за соблюдение устава. Любое решение о продолжении аннексии украинской территории не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения", - подчеркнул Гутерриш.

По его словам, такие действия Кремля напрямую противоречат целям и принципам ООН и они являются опасной эскалацией в войне России против Украины.

"Аннексии нет места в современном мире, и она не может быть признана. Позиция ООН полностью привержена суверенитету, единству, независимости Украины", - отметил генсек ООН.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, завтра, 30 сентября, в Кремле подпишут договоры о так называемом вхождении оккупированных территорий Украины в состав России.

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