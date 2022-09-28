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Госдума РФ собирается на внеочередное заседание по аннексии территорий Украины

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Москва, Среда 28 сентября 2022 14:22
Госдума РФ собирается на внеочередное заседание по аннексии территорий Украины Фото: Вячеслав Володин (duma gov ru)
Автор: Мария Кучерявец

Спикер Госдумы Вячеслав Володин созывает парламентариев на внеочередное заседание, которое состоится 3 октября. На нем планируется рассмотреть так называемое "присоединение" оккупированных территорий Украины после "референдумов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Как пояснил сам Володин, такая корректировка нужна, чтобы депутаты приняли так называемые "законодательные решения" по итогам псевдореферендумов на оккупированном Донбассе.

"Речь идет о переносе региональной недели с 3 октября на 10, соответственно 3 октября, в понедельник, предлагается провести пленарное заседание, начало которого будет в 14:00 для того, чтобы до этого провести заседания Совета и другие необходимые в соответствии с регламентом заседания Государственной думы и комитеты", - заявил Володин.

По его словам, депутатам Госдумы предложил нужно "остаться на следующей неделе в Москве" для "принятия решений по референдуму на Донбассе, Херсонской и Запорожской областях".

Напомним, что вчера на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , который, очевидно, из действий захватчиков закончился "желанием большинства" присоединиться к РФ.

Добавим, как сообщили СМИ, процедура аннексии оккупированных территорий Украины может занять 12 дней. Поскольку глава Кремля Владимир Путин должен признать "независимость" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей (РФ признала "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" еще 21 февраля 2022).

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский предупредил российского диктатора Путина, если тот признает результаты "референдумов", то сторонам больше не о чем говорить.

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