Фальшивые "референдумы" являются новой попыткой захвата земель в Украине, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Фальшивые референдумы Кремля - это напрасная попытка замаскировать то, что равносильно новой попытке захвата земель в Украине", - заявил Блинкен. По его словам, эта попытка захвата земель незаконна и нарушает международное право. "Для ясности: "результаты" были организованы в Москве и не отражают свободу народа Украины", - добавил госсекретарь.