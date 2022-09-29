Фальшивые "референдумы" являются новой попыткой захвата земель в Украине, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .
"Фальшивые референдумы Кремля - это напрасная попытка замаскировать то, что равносильно новой попытке захвата земель в Украине", - заявил Блинкен.
По его словам, эта попытка захвата земель незаконна и нарушает международное право.
"Для ясности: "результаты" были организованы в Москве и не отражают свободу народа Украины", - добавил госсекретарь.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что аннексия Россией украинских территорий не может быть признана.
Также Европейский Союз решительнее осуждает незаконные "референдумы". Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Стало известно, что США готовят новые санкции против России . В частности, планируется отключить ряд банков страны-агрессора от системы SWIFT.
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