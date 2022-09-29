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Европейский Союз решительно осуждает незаконные "референдумы", - Боррель

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Четверг 29 сентября 2022 19:58
Европейский Союз решительно осуждает незаконные "референдумы", - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил незаконные фиктивные "референдумы", которые РФ провела на захваченных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Еврокомиссии.

"Европейский Союз решительно осуждает незаконные фиктивные "референдумы", проведенные в частях Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях Украины, временно и частично оккупированные Россией", - заявил Боррель.

По его словам, ЕС не признает и никогда не будет признавать эти незаконные "референдумы" и их сфальсифицированные "результаты", а также какие-либо "решения", принятые на основе этих "результатов". Поэтому ЕС призывает всех членов ООН сделать то же самое.

"Россия имеет целью изменить международно признанные границы Украины силовым путем, что является явным и серьезным нарушением Устава ООН. Их результат ничтожен и не может иметь никаких правовых последствий", - говорится в сообщении.

Также Боррель заверил, что все причастные к организации этих незаконных фиктивных "референдумов", а также виновные в других нарушениях международного права в Украине понесут ответственность. В этой связи будут выдвинуты дополнительные ограничительные меры против России.

Также в ЕС добавили, что Украина реализует свое законное право на защиту от российской агрессии, чтобы восстановить полный контроль над своей территорией и вправе освободить оккупированные территории в пределах своих международно признанных границ. Именно поэтому Европейский союз и его государства-члены будут продолжать поддерживать усилия Украины для этой цели столько, сколько потребуется.

Напомним, что в Кремле объявили дату аннексии оккупированных территорий Украины.

В Генштабе сообщили, что после мобилизации и "референдумов" возможна эскалация на фронте.

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