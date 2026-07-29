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Станет ли Крым темой переговоров с РФ: Зеленский ответил

09:07 29.07.2026 Ср
2 мин
Разговор о Крыме еще может состояться?
aimg Елена Чупровская
Станет ли Крым темой переговоров с РФ: Зеленский ответил Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Крым пока что не может стать темой прямых переговоров с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Fox News.

Что сказал Зеленский о Крыме

Журналисты спросили президента напрямую, является ли Крым темой возможных переговоров с Россией.

"Жаль, что нет. Или еще нет. Посмотрим. Самое важное между нами - это земля, которая очень важна. Это наша территория, это наша история. Это о наших домах", - сказал Зеленский в ответ на этот вопрос.

Зеленский в Вашингтоне

Напомним, президент Украины прибыл в США и провел встречу с президентом Дональдом Трампом. Лидеры обсудили лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине и мирный процесс.

В ближайшие недели в Киев могут приехать спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главная тема их визита - дипломатическое урегулирование войны России против Украины.

Санкции должны посадить Путина за стол переговоров

В ту же ночь Зеленский встретился с сенаторами США, и они поддержали процедурное решение по санкциям против России. Так называемый пакет "адских санкций" также называют законопроектом Грэмма.

Документ уже поддержали 86 сенаторов, 12 проголосовали против.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что санкции - это сигнал главе Кремля Владимиру Путину о проигрышной позиции России в войне.

Далее законопроект должен рассмотреть Палата представителей США, которая вернется из отпуска в сентябре.

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