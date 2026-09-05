Путин готовит волну диверсий и покушений в странах НАТО, - СМИ

Россия готовится решить волну целенаправленных убийств и диверсий в Европе. Эксперты по безопасности предупреждают о резком обострении "теневой войны" РФ против стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Express .

Атаки на Германию и новые угрозы

По данным западных источников в сфере безопасности, Кремль уже испытывает пределы допустимого в противостоянии с Альянсом.

Главной целью диверсий стала Германия, где зафиксированы многочисленные атаки на энергетику, аэропорты, оборонные предприятия и правительственные ИТ-системы.

В частности, вблизи аэропорта Лейпциг/Галле обнаружили дроны со взрывчаткой. Одно из устройств атаковало грузовой самолет, заставив его изменить курс, а другое нашли прикрепленным к дереву с детонатором.

Официальный Берлин обвинил в этих действиях Москву.

"Мы, вероятно, увидим объявления об убийствах высокопоставленных представителей нашей оборонной промышленности. Мы будем наблюдать рост государственного терроризма на немецкой земле, и хотя Россия не признается, все следы будут вести в Москву", - заявил депутат Бундестага Родрих Кизеветтер, отметив, что страна предстала перед угрозой прямого государственного терроризма.

Риск применения "Новичка" в Британии

Сложная ситуация наблюдается и в Великобритании.

Бывший министр обороны страны Тобиас Элвуд предупредил, что новые химические атаки или покушения на Западе - это лишь вопрос времени.

"Это отличная "серая зона", в которой Путин стал специалистом. Это ужасно говорить, но я думаю, что это лишь вопрос времени, когда высокопоставленное должностное лицо или известная личность станет мишенью в очередной ситуации типа "Новичка", - отметил Элвуд.

По данным разведки, ГРУ активно вербует одноразовых исполнителей ("мулов") через Telegram и рассчитывается с ними криптовалютой.

Такие агенты осуществляют поджоги, железнодорожные диверсии и сбор данных о военных базах, что позволяет РФ формально избегать прямой ответственности и уклоняться от задействования статьи 5 Устава НАТО.