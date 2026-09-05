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Путин сам перенес войну в Россию, - Еврокомиссар

20:27 05.09.2026 Сб
2 мин
В ЕС указывают на прямые последствия эскалации РФ
aimg Сергей Козачук
Путин сам перенес войну в Россию, - Еврокомиссар Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин сам перенес войну на территорию РФ, эскалируя ситуацию и получая зеркальный ответ от Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

К чему привела эскалация Кремля

Как отметил Кубилюс, постоянное обострение со стороны России лишь провоцирует ответные зеркальные шаги.

В результате такой политики Путин фактически уничтожил большинство собственных нефтеперерабатывающих заводов и лишил страну международных авиарейсов.

Еврокомиссар подчеркнул, что следующими мишенями для украинских сил могут стать штаб-квартиры российских спецслужб.

"Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, пока украинский дрон залетит в их офисы", - подчеркнул политик.

Военно-политическое давление РФ на Украину

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал новые удары по Украине.

По его словам, массированные обстрелы гражданской и критической инфраструктуры якобы "зеркальный ответ" на атаки украинских беспилотников по российским НПЗ.

При этом глава Кремля вспомнил о "ящике Пандоры", который сам же и открыл.

Кроме того, Россия усилила воздушный террор после тайного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

В то время, как американская сторона призвала к мирным переговорам, Кремль воспринял призывы Вашингтона как проявление слабости Запада и решил увеличить давление на Киев.

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