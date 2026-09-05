Путін готує хвилю диверсій та замахів у країнах НАТО, - ЗМІ

Росія готується розв'язати хвилю цілеспрямованих вбивств та масштабних диверсій у Європі. Експерти з безпеки попереджають про різке загострення "тіньової війни" РФ проти країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Express .

Атаки на Німеччину та нові загрози

За даними західних джерел у сфері безпеки, Кремль вже випробовує межі допустимого у протистоянні з Альянсом.

Головною ціллю диверсій наразі стала Німеччина, де зафіксовано численні атаки на енергетику, аеропорти, оборонні підприємства та урядові ІТ-системи.

Зокрема, поблизу аеропорту Лейпциг/Галле виявили дрони із вибухівкою. Один із пристроїв атакував вантажний літак, змусивши його змінити курс, а інший знайшли прикріпленим до дерева з детонатором.

Офіційний Берлін звинуватив у цих діях Москву.

"Ми, ймовірно, побачимо оголошення про вбивства високопоставлених представників нашої оборонної промисловості. Ми спостерігатимемо зростання державного тероризму на німецькій землі, і хоча Росія не зізнається, усі сліди вестимуть до Москви", - заявив депутат Бундестагу Родріх Кізеветтер зазначивши, що країна постала перед загрозою прямого державного тероризму.

Ризик застосування "Новачка" у Британії

Складна ситуація спостерігається і у Великій Британії.

Колишній міністр оборони країни Тобіас Елвуд попередив, що нові хімічні атаки або замахи на Заході - це лише питання часу.

"Це чудова "сіра зона", у якій Путін став спеціалістом. Це жахливо казати, але я думаю, що це лише питання часу, коли високопосадовець чи відома особистість стане мішенню в черговій ситуації типу "Новачка", - зазначив Елвуд.

За даними розвідки, ГРУ активно вербує одноразових виконавців ("мулів") через Telegram та розраховується з ними криптовалютою.

Такі агенти здійснюють підпали, залізничні диверсії та збір даних про військові бази, що дозволяє РФ формально уникати прямої відповідальності та ухилятися від задіяння Статті 5 Статуту НАТО.