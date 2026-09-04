Путин не стремится атаковать НАТО, - Трамп отреагировал на Лейпциг
Президент США Дональд Трамп отреагировал на попытку атаки украинского самолета в Лейпциге, которую связывают с Россией. Он считает, что поводов для беспокойства нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства, передает The White House в Х.
Трамп успокоил НАТО
Журналист спросил Трампа: разве не есть нападением на территорию НАТО найденный в аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой?
На что президент США ответил, что не думает, что Путин будет атаковать НАТО.
"Я с ним разговариваю. Я его очень хорошо знаю. Путин не стремится атаковать территорию НАТО", - заверил Трамп.
Попытка атаки в Лейпциге
Ранее РБК-Украина писало, что 1 сентября Германия официально обвинила Россию в гибридной атаке дронов на аэропорт Лейпцига. Берлин закрывает консульство РФ в Бонне, расторгает договор по "Русскому дому" и инициирует новые санкции в ЕС.
Также сообщалось, что в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.
Кроме того, FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета - там, где расположены топливные баки. Это означает, что атака была целенаправленной, а не просто "предупреждением".