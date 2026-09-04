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Путин не стремится атаковать НАТО, - Трамп отреагировал на Лейпциг

22:30 04.09.2026 Пт
1 мин
США успокоили страны Европы
aimg Елена Бджола
Путин не стремится атаковать НАТО, - Трамп отреагировал на Лейпциг Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп отреагировал на попытку атаки украинского самолета в Лейпциге, которую связывают с Россией. Он считает, что поводов для беспокойства нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства, передает The White House в Х.

Трамп успокоил НАТО

Журналист спросил Трампа: разве не есть нападением на территорию НАТО найденный в аэропорту Лейпцига дрон со взрывчаткой?

На что президент США ответил, что не думает, что Путин будет атаковать НАТО.

"Я с ним разговариваю. Я его очень хорошо знаю. Путин не стремится атаковать территорию НАТО", - заверил Трамп.

Попытка атаки в Лейпциге

Ранее РБК-Украина писало, что 1 сентября Германия официально обвинила Россию в гибридной атаке дронов на аэропорт Лейпцига. Берлин закрывает консульство РФ в Бонне, расторгает договор по "Русскому дому" и инициирует новые санкции в ЕС.

Также сообщалось, что в ночь на 5 августа в аэропорту Лейпцига обнаружили дрон со взрывчаткой у украинского грузового самолета Ан-124, из-за чего аэропорт временно останавливал работу.

Кроме того, FPV-дрон попал в самую уязвимую часть крыла самолета - там, где расположены топливные баки. Это означает, что атака была целенаправленной, а не просто "предупреждением".

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