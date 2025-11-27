ua en ru
Чт, 27 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Путин готов подкупить Европу "бумажными гарантиями" о ненападении

Москва, Четверг 27 ноября 2025 16:04
UA EN RU
Путин готов подкупить Европу "бумажными гарантиями" о ненападении Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы готова закрепить на бумаге обещание не нападать не европейские страны. В Москве считают мнение об угрозе для Европы "прямой ложью".

Как передает РБК-Украина, об этом во время общения с журналистами заявил российский диктатор Владимир Путин.

"Одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? И никогда не собирались, если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет", - заявил Путин.

По его словам, те люди, которые заявляют об угрозе для Европы со стороны России, "немножко не в себе". Глава Кремля обвинил их в том, что они таким образом "обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний или стараются поднять свои внутриполитические рейтинги" в условиях якобы плачевного состояния экономики.

"Если это раскручено общественным сознанием, если они напугали своих граждан, и хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас в планах нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности", - уточнил он.

Мирный план США

Напомним, США разработали план завершения войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов.

Как отмечают западные СМИ, план, в частности, предусматривает, что Россия на юридическом уровне утвердит политику ненападения на Европу и Украину.

Об угрозе российской агрессии против Европы уже неоднократно заявляли европейские чиновники.

В частности, в октябре комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс подчеркивал, что в Кремле уже обсуждают план нападения на страны НАТО.

При этом очевидно, что словам России верить нельзя - Путин до начала полномасштабной войны против Украины многократно заверял, что никакого нападения не будет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине мирный план США
Новости
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Зеленский обратился к Трампу в День благодарения: ожидаем развития дипломатии
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает