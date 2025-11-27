Путин готов подкупить Европу "бумажными гарантиями" о ненападении

"Одно дело в общем сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? И никогда не собирались, если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет", - заявил Путин.

По его словам, те люди, которые заявляют об угрозе для Европы со стороны России, "немножко не в себе". Глава Кремля обвинил их в том, что они таким образом "обслуживают интересы оборонной промышленности, частных компаний или стараются поднять свои внутриполитические рейтинги" в условиях якобы плачевного состояния экономики.

"Если это раскручено общественным сознанием, если они напугали своих граждан, и хотят услышать, что мы не собираемся, и у нас в планах нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста, мы готовы это зафиксировать как угодно. Может быть, в этом и есть смысл, имея в виду, если мы хотим все вместе поговорить и обсудить, и какие-то точки расставить в вопросах общеевропейской безопасности", - уточнил он.