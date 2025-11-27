Путін готовий підкупити Європу "паперовими гарантіями" про ненапад

"Одна справа загалом сказати, що Росія не збирається нападати на Європу. Це для нас звучить смішно, правда? І ніколи не збиралися, якщо вони хочуть почути від нас, ну давайте ми це зафіксуємо. Питань немає", - заявив Путін.

За його словами, ті люди, які заявляють про загрозу для Європи з боку Росії, "трошки не в собі". Голова Кремля звинуватив їх у тому, що вони таким чином "обслуговують інтереси оборонної промисловості, приватних компаній або намагаються підняти свої внутрішньополітичні рейтинги" в умовах нібито плачевного стану економіки.

"Якщо це розкручено суспільною свідомістю, якщо вони налякали своїх громадян, і хочуть почути, що ми не збираємося, і у нас у планах немає ніяких агресивних планів щодо Європи, будь ласка, ми готові це зафіксувати як завгодно. Можливо, в цьому і є сенс, маючи на увазі, якщо ми хочемо всі разом поговорити і обговорити, і якісь точки розставити в питаннях загальноєвропейської безпеки", - уточнив він.