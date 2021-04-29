Путін готовий сісти за стіл переговорів з Зеленським, - Кремль

"Путін готовий сісти і поговорити з Зеленським про двосторонні відносини", - сказав Пєсков.

Раніше Путін відповів Зеленському на пропозицію про зустріч на Донбасі і заявив, що готовий зустріти його в Москві, якщо український президент має намір обговорювати двосторонні відносини. При цьому обговорювати війну на Донбасі він порадив з ватажками так званих "республік".

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що Зеленський не поїде на переговори з Путіним до Москви. А глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук впевнений, що така зустріч може пройти тільки в нейтральній країні.

Як заявило РБК-Україна джерело, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним може відбутися тільки на нейтральному майданчику. На сьогодні можна розглядати будь-яку нейтральну країну, оскільки раунд переговорів тільки почався.