Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, - Кремль

Президент России Владимир Путин готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он согласен обсуждать двусторонние отношения.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
"Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях", - сказал Песков.
Раньше Путин ответил Зеленскому на предложение о встрече на Донбассе и заявил, что готов встретить его в Москве, если украинский президент намерен обсуждать двусторонние отношения. При этом обсуждать войну на Донбассе он посоветовал с главарями так называемых "республик".
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет на переговоры с Путиным в Москву. А глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук уверен, что такая встреча может пройти только в нейтральной стране.
Как заявил РБК-Украина источник, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может произойти только на нейтральной площадке. На сегодня можно рассматривать любую нейтральную страну, поскольку раунд переговоров только начался.