Путин в глубине души понимает, что не сможет победить Украину, - Келлог

Россия не выиграет войну

Келлог, комментируя войну РФ против Украины, подчеркнул, что Москва "не выигрывает".

"Думаю, в глубине души он (Путин - ред.) осознает, что не сможет одержать победу. Для него это безнадежное сражение в долгосрочной перспективе. Этого не произойдет", - отметил он.

Ответ НАТО на нарушение воздушного пространства

Также спецпредставитель президента США фактически поддержал идею сбивать российские самолеты или дроны, если они нарушат воздушное пространство стран НАТО.

"С военной точки зрения, иногда вы повышаете так называемый уровень риска. Приведу пример. В 2015 году российский истребитель нарушил турецкое воздушное пространство. Что сделали турки? Они его сбили. Вот это привлекает внимание очень быстро, не так ли? Именно это я имею в виду, говоря о повышении уровня риска. Я понимаю, что это опасный шаг. Но иногда приходится спрашивать себя: куда дальше двигаться? Это серьезное дело", - уточнил он.

По словам Келлога, россиян уже предупредили о решительном ответе на нарушение воздушного пространства.

Встреча Зеленского, Путина и Трампа

Комментируя возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа с Путиным, Келлог сказал, что путь к таким переговорам лежит через повышение цены войны для России.

"Украина уже движется в этом направлении, атакуя нефтеперерабатывающие заводы и сокращая их добычу примерно на 20%. Мы работаем над тем, чтобы никто не покупал их нефть - через вторичные санкции. К сожалению, некоторые страны Европы все еще это делают", - подчеркнул он.

Спецпредставитель президента США обратил внимание, что если лишить Россию "нефтедолларов", то у нее будут огромные проблемы.

"Сейчас все зависит от Путина и от того уровня боли, который он готов принять", - обратил внимание Келлог, упомянув, что для войны РФ вынуждена "выводить танки из музеев".

По словам Келлога, уже "не нужно проводить красных линий", поскольку проблемы у Путина, а не у Запада. И сейчас страны Запада действуют очень слаженно.