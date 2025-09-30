Путін у глибині душі розуміє, що не зможе перемогти Україну, - Келлог

Росія не виграє війни

Келлог, коментуючи війну РФ проти України, підкреслив, що Москва "не виграє".

"Думаю, у глибині душі він (Путін - ред.) усвідомлює, що не зможе здобути перемогу. Для нього це безнадійний бій у довгостроковій перспективі. Цього не станеться", - зазначив він.

Відповідь НАТО на порушення повітряного простору

Також спецпредставник президента США фактично підтримав ідею збивати російські літаки або дрони, якщо вони порушать повітряний простір країн НАТО.

"З військової точки зору, іноді ви підвищуєте так званий рівень ризику. Наведу приклад. У 2015 році російський винищувач порушив турецький повітряний простір. Що зробили турки? Вони його збили. Ось це привертає увагу дуже швидко, чи не так? Саме це я маю на увазі, говорячи про підвищення рівня ризику. Я розумію, що це небезпечний крок. Але іноді доводиться запитувати себе: куди далі рухатися? Це серйозна справа", - уточнив він.

За словами Келлога, росіян уже попередили про рішучу відповідь на порушення повітряного простору.

Зустріч Зеленського, Путіна і Трампа

Коментуючи можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа з Путіним, Келлог сказав, що шлях до таких переговорів лежить через підвищення ціни війни для Росії.

"Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи і скорочуючи їхній видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту - через вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять", - підкреслив він.

Спецпредставник президента США звернув увагу, що якщо позбавити Росію "нафтодоларів", то в неї будуть величезні проблеми.

"Зараз усе залежить від Путіна і від того рівня болю, який він готовий прийняти", - звернув увагу Келлог, згадавши, що для війни РФ змушена "виводити танки з музеїв".

За словами Келлога, вже "не потрібно проводити червоних ліній", оскільки проблеми у Путіна, а не у Заходу. І зараз країни Заходу діють дуже злагоджено.