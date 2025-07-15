Трамп заявил, что разочарован Путиным, но "еще не закончил с ним"

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным, но не отказывается от контактов. Он также пригрозил России новыми тарифами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

После встречи с генеральным секретарем НАТО в Белом доме Трамп провел 20-минутный разговор с BBC, в котором подробно высказался о войне в Украине.

По словам Трампа, он четыре раза считал, что мирное соглашение с Россией является реальным, однако каждый раз события менялись в худшую сторону. Путин, по его мнению, не оправдал ожидаемого.

Хотя президент США и признает, что разочарован, он подчеркнул, что "не закончил с ним".

Он также пояснил, что лично никому полностью не доверяет, включая Путина.

"У нас будет замечательный разговор. Я скажу: "Это хорошо, я думаю, что мы близки к завершению", а потом он снесет здание в Киеве", - сказал он.

Трамп дал четкий сигнал: если Россия не пойдет на прекращение огня в течение ближайших 50 дней, Соединенные Штаты готовят новые жесткие торговые тарифы.

При этом он не исключил, что определенная дипломатическая коммуникация с Москвой все еще продолжается.

О НАТО и внешней политике

Хотя в прошлом Трамп критиковал НАТО как организацию, которая потеряла актуальность, сейчас он признает, что Альянс существенно изменился.

Причина, по его словам, в том, что страны-члены начали самостоятельно финансировать оборонные обязательства.

Президент также подтвердил приверженность США принципу коллективной обороны, поскольку он обеспечивает защиту меньших государств от более агрессивных.

Он также упомянул о предстоящем государственном визите в Британию в сентябре, отметив, что планирует "хорошо провести время" и выразить уважение королю Чарльзу.