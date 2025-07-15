Трамп заявил, что разочарован Путиным, но "еще не закончил с ним"
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован диктатором РФ Владимиром Путиным, но не отказывается от контактов. Он также пригрозил России новыми тарифами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
После встречи с генеральным секретарем НАТО в Белом доме Трамп провел 20-минутный разговор с BBC, в котором подробно высказался о войне в Украине.
По словам Трампа, он четыре раза считал, что мирное соглашение с Россией является реальным, однако каждый раз события менялись в худшую сторону. Путин, по его мнению, не оправдал ожидаемого.
Хотя президент США и признает, что разочарован, он подчеркнул, что "не закончил с ним".
Он также пояснил, что лично никому полностью не доверяет, включая Путина.
"У нас будет замечательный разговор. Я скажу: "Это хорошо, я думаю, что мы близки к завершению", а потом он снесет здание в Киеве", - сказал он.
Трамп дал четкий сигнал: если Россия не пойдет на прекращение огня в течение ближайших 50 дней, Соединенные Штаты готовят новые жесткие торговые тарифы.
При этом он не исключил, что определенная дипломатическая коммуникация с Москвой все еще продолжается.
О НАТО и внешней политике
Хотя в прошлом Трамп критиковал НАТО как организацию, которая потеряла актуальность, сейчас он признает, что Альянс существенно изменился.
Причина, по его словам, в том, что страны-члены начали самостоятельно финансировать оборонные обязательства.
Президент также подтвердил приверженность США принципу коллективной обороны, поскольку он обеспечивает защиту меньших государств от более агрессивных.
Он также упомянул о предстоящем государственном визите в Британию в сентябре, отметив, что планирует "хорошо провести время" и выразить уважение королю Чарльзу.
Трамп сменил тон в отношении Путина
В последние недели Дональд Трамп начал демонстрировать более жесткую позицию в отношении России и ее диктатора Владимира Путина. Это происходит на фоне роста масштабных обстрелов украинских городов и новых потерь среди гражданского населения.
8 июля Трамп публично заявил, что Путин "втирает ему полную чушь", и отметил, что серьезно рассматривает инициативу сенатора Линдси Грэма о введении пошлин в 500% на импорт из стран, которые закупают российскую нефть или нефтехимическую продукцию.
Кроме того, президент США намекнул, что готовит для Путина "сюрприз", не раскрыв деталей.
Подробнее об изменениях в отношении Трампа к Путину и России, - читайте в нашем авторском материале.
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