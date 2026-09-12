Путин боится олигархов: в ГУР раскрыли оценку по состоянию режима в России

В Кремле существует раскол на две группы по поводу войны против Украины, а сам диктатор Владимир Путин опасается собственной элиты.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина .

По словам представителя ГУР, анализ украинской разведки основывается на реальных перехваченных документах РФ. В настоящее время в окружении Путина четко выделяются по меньшей мере две группы:

первая выступает за продолжение войны против Украины;

вторая стремится остановить боевые действия путём переговорного процесса.

"Во время потенциальных переговорных процедур становится очевидно, что режим действительно боится внутреннего коллапса и дестабилизации в стране", - отметил Скибицкий.

Кроме того, данные отслеживания внутриполитической динамики при подготовке к избирательным процессам в РФ показали заметное падение уровня поддержки провластных партий, в частности "Единой России".

"Это был четкий сигнал для режима", - сказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, Путин опасается влияния олигархов, помня опыт дела Михаила Ходорковского. Свидетельством этой тревоги есть конкретные шаги российской власти:

принятие новых законов о мобилизации;

расширение полномочий спецслужб через более строгие указы по безопасности;

появление в СМИ публикаций о возможной реприватизации компаний и предприятий в России

"Я считаю, что для наших международных партнеров должно быть приоритетом четко понять, кто в российской элите действительно хочет остановить войну, а кто стремится к ее продолжению", - добавил он в ответ на вопрос, есть ли возможность у Запада "перекупить" несогласных с диктатором олигархов.