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Путин боится олигархов: в ГУР раскрыли оценку по состоянию режима в России

21:47 12.09.2026 Сб
2 мин
Данные избирательных симпатий россиян стали сигналом для режима в РФ
aimg Ростислав Шаправский aimg Дмитрий Левицкий
Путин боится олигархов: в ГУР раскрыли оценку по состоянию режима в России Фото: Владимир Путин (Getty Images)
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В Кремле существует раскол на две группы по поводу войны против Украины, а сам диктатор Владимир Путин опасается собственной элиты.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

По словам представителя ГУР, анализ украинской разведки основывается на реальных перехваченных документах РФ. В настоящее время в окружении Путина четко выделяются по меньшей мере две группы:

  • первая выступает за продолжение войны против Украины;
  • вторая стремится остановить боевые действия путём переговорного процесса.

"Во время потенциальных переговорных процедур становится очевидно, что режим действительно боится внутреннего коллапса и дестабилизации в стране", - отметил Скибицкий.

Кроме того, данные отслеживания внутриполитической динамики при подготовке к избирательным процессам в РФ показали заметное падение уровня поддержки провластных партий, в частности "Единой России".

"Это был четкий сигнал для режима", - сказал представитель ГУР.

По словам Скибицкого, Путин опасается влияния олигархов, помня опыт дела Михаила Ходорковского. Свидетельством этой тревоги есть конкретные шаги российской власти:

  • принятие новых законов о мобилизации;
  • расширение полномочий спецслужб через более строгие указы по безопасности;
  • появление в СМИ публикаций о возможной реприватизации компаний и предприятий в России

"Я считаю, что для наших международных партнеров должно быть приоритетом четко понять, кто в российской элите действительно хочет остановить войну, а кто стремится к ее продолжению", - добавил он в ответ на вопрос, есть ли возможность у Запада "перекупить" несогласных с диктатором олигархов.

Напомним, в мае российские СМИ со ссылкой на тайные документы европейской разведки рассказали, что Путин боится переворота в РФ, а также считает, что его могут ликвидировать с помощью дронов.

В то же время британское издание The Guardian рассказывало, что в окружении Путина нарастает разочарование из-за провальной войны и ее последствий для экономики России.

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