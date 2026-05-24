В окружении Путина растет разочарование из-за войны и экономики, - The Guardian

Российская элита все быстрее разочаровывается во Владимире Путине из-за неудачной войны против Украины и экономического спада в стране. Несмотря на это сам глава Кремля настроен продолжать войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Разочарование элиты

Издание пообщалось с людьми из окружения Путина, источниками в российской бизнес-среде и представителями западных разведок. Они описывают изолированного лидера, окруженного элитой, которая теряет веру в него.

"В этом году среди элит определенно произошла смена настроений. Есть глубокое разочарование в Путине", - сообщил The Guardian один из бизнес-лидеров.

По его словам, растет ощущение, что "надвигается какая-то катастрофа". Другой источник отметил, что люди, которые раньше защищали Путина, больше этого не делают.

Почему Путин не останавливает войну

Несмотря на внутренние проблемы, подход Путина к войне не изменился. По данным двух источников с доступом к президенту, он дал близкому окружению понять, что Москва якобы может захватить весь Донбасс до конца года.

"Путин зациклен на Донбассе, и он не остановится перед этим", - сказал один из собеседников.

Представитель украинской разведки заявил, что российские генералы убедили Путина в захвате Донбасса до конца года.

"Командование переполняют сфабрикованные сообщения, утверждая, что победа неизбежна", - отметил он.

Военные аналитики говорят, что при нынешних темпах продвижения России на полный захват Донбасса могут понадобиться годы.

По данным издания, еще одним фактором решимости Путина стало то, что он потерял веру в способность президента США Дональда Трампа заставить Киев к территориальным уступкам.

Источники The Guardian отмечают, что в Москве был распространен оптимизм относительно посредничества Трампа, но он "в значительной степени исчез".

Недовольство внутри страны

The Guardian также пишет о росте недовольства внутри России. В начале 2026 года Кремль запретил или ограничил большинство мессенджеров, оставив доступ к поддерживаемой государством альтернативе, а мобильный интернет в Москве и регионах периодически отключали.

Власти объяснили ограничения безопасностью из-за украинских атак дронов. В этом году россияне также столкнулись с более высокими налогами и инфляцией.

Журналистка Ксения Собчак заявила изданию, что проблема с интернетом является болезненной для российского общества и вызвала волну возмущения. По ее словам, власти могут пойти дальше и заблокировать все западные соцсети уже в следующем году.

Возможен ли переворот

В то же время большинство аналитиков считают, что реальная угроза режиму, если она возникнет, будет исходить из близкого окружения Путина, а не с улицы.

Слухи о возможном перевороте в Кремле многие собеседники издания называют преувеличенными.