Путін боїться олігархів: у ГУР розкрили оцінку щодо стану режиму в Росії

У Кремлі існує розкол на дві групи щодо війни проти України, а сам диктатор Володимир Путін побоюється власної еліти.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна .

За словами представника ГУР, аналіз української розвідки ґрунтується на реальних перехоплених документах РФ. Наразі в оточенні Путіна чітко виділяються щонайменше дві групи:

перша виступає за продовження війни проти України;

друга прагне зупинити бойові дії шляхом переговорного процесу.

"Під час потенційних переговорних процедур стає очевидно, що режим дійсно боїться внутрішнього колапсу та дестабілізації в країні", - зауважив Скібіцький.

Крім того, дані відстеження внутрішньополітичної динаміки під час підготовки до виборчих процесів у РФ показали помітне падіння рівня підтримки провладних партій, зокрема "Єдиної Росії".

"Це був чіткий сигнал для режиму", - сказав представник ГУР.

Також, за словами Скібіцького, Путін побоюється впливу олігархів, пам'ятаючи досвід справи Михайла Ходорковського. Свідченням цієї тривоги є конкретні кроки російської влади:

ухвалення нових законів про мобілізацію;

розширення повноважень спецслужб через суворіші укази щодо безпеки;

поява у ЗМІ публікацій про можливу реприватизацію компаній та підприємств у Росії

"Я вважаю, що для наших міжнародних партнерів має бути пріоритетом чітко зрозуміти, хто в російській еліті дійсно хоче зупинити війну, а хто прагне її продовження", - додав він у відповідь на питання, чи міг би Захід "перекупити" незгодних з диктатором олігархів.