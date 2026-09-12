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Путін боїться олігархів: у ГУР розкрили оцінку щодо стану режиму в Росії

21:47 12.09.2026 Сб
2 хв
Дані виборчих симпатій росіян стали сигналом для режиму в РФ
aimg Ростислав Шаправський aimg Дмитро Левицький
Путін боїться олігархів: у ГУР розкрили оцінку щодо стану режиму в Росії Фото: Володимир Путін (Getty Images)
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У Кремлі існує розкол на дві групи щодо війни проти України, а сам диктатор Володимир Путін побоюється власної еліти.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький у межах конференції YES Annual Meeting 2026, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомляє РБК-Україна.

За словами представника ГУР, аналіз української розвідки ґрунтується на реальних перехоплених документах РФ. Наразі в оточенні Путіна чітко виділяються щонайменше дві групи:

  • перша виступає за продовження війни проти України;
  • друга прагне зупинити бойові дії шляхом переговорного процесу.

"Під час потенційних переговорних процедур стає очевидно, що режим дійсно боїться внутрішнього колапсу та дестабілізації в країні", - зауважив Скібіцький.

Крім того, дані відстеження внутрішньополітичної динаміки під час підготовки до виборчих процесів у РФ показали помітне падіння рівня підтримки провладних партій, зокрема "Єдиної Росії".

"Це був чіткий сигнал для режиму", - сказав представник ГУР.

Також, за словами Скібіцького, Путін побоюється впливу олігархів, пам'ятаючи досвід справи Михайла Ходорковського. Свідченням цієї тривоги є конкретні кроки російської влади:

  • ухвалення нових законів про мобілізацію;
  • розширення повноважень спецслужб через суворіші укази щодо безпеки;
  • поява у ЗМІ публікацій про можливу реприватизацію компаній та підприємств у Росії

"Я вважаю, що для наших міжнародних партнерів має бути пріоритетом чітко зрозуміти, хто в російській еліті дійсно хоче зупинити війну, а хто прагне її продовження", - додав він у відповідь на питання, чи міг би Захід "перекупити" незгодних з диктатором олігархів.

Нагадаємо, у травні російські медіа з посиланням на таємні документи європейської розвідки розповіли, що Путін боїться перевороту у РФ, а також вважає, що його можуть ліквідувати за допомогою дронів.

Водночас британське видання The Guardian розповідало, що в оточенні Путіна наростає розчарування через провальну війну та її наслідки для економіки Росії.

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ГУР Війна Росії проти України
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