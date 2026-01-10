Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина
Американский лидер Дональд Трамп ответил, сможет ли провести спецоперацию по захвату главы Кремля Владимира Путина по аналогии венесуэльского сценария. Президент США надеется, что в этом не будет нужды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
После спецоперации США в Венесуэле в начале января и захвата президента этой страны Николаса Мадуро украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что "если можно вот так (обращаться) с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", очевидно, намекая на Путина.
Поэтому журналист спросил Трампа, возможно ли повторение венесуэльского сценария, на что тот ответил:
"Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным). Я очень разочарован", - сказал президент США.
Глава Белого дома также добавил, что "урегулировал восемь войн" и думал, что война РФ против Украины будет "одной из самых простых".
"За последний месяц они потеряли 31 тыс. человек, многие из них - российские солдаты, а российская экономика в плохом состоянии",- подытожил Трамп.
Спецоперация по задержанию Мадуро
Напомним, 3 января США нанесли серию ударов по Каракасу. Спецназовцами был задержан диктатор Венесуэлы Николас Мадуро со своей женой - обоих вывезли в США, где предъявили обвинения в наркоторговле и незаконном хранении автоматического оружия, которое они якобы планировали использовать против Штатов.
Сейчас в США проходят судебные заседания по Мадуро. Однако окончательно диктатор предстанет перед судом только в 2027 году.
Отметим, что главной причиной противостояния США и Венесуэлы стали нефтяные месторождения американских компаний, которые Каракас национализировал еще при предшественнике Мадуро - Уго Чавесе.
Так что Трамп еще в начале конфликта с Мадуро требовал вернуть Штатам "украденные активы, нефть и землю", но венесуэльский диктатор игнорировал эти призывы.