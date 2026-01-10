ua en ru
Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина

Суббота 10 января 2026 05:50
Трамп ответил, возможна ли спецоперация по захвату Путина Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп ответил, сможет ли провести спецоперацию по захвату главы Кремля Владимира Путина по аналогии венесуэльского сценария. Президент США надеется, что в этом не будет нужды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

После спецоперации США в Венесуэле в начале января и захвата президента этой страны Николаса Мадуро украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что "если можно вот так (обращаться) с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", очевидно, намекая на Путина.

Поэтому журналист спросил Трампа, возможно ли повторение венесуэльского сценария, на что тот ответил:

"Я не думаю, что в этом будет необходимость. У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным). Я очень разочарован", - сказал президент США.

Глава Белого дома также добавил, что "урегулировал восемь войн" и думал, что война РФ против Украины будет "одной из самых простых".

"За последний месяц они потеряли 31 тыс. человек, многие из них - российские солдаты, а российская экономика в плохом состоянии",- подытожил Трамп.

Спецоперация по задержанию Мадуро

Напомним, 3 января США нанесли серию ударов по Каракасу. Спецназовцами был задержан диктатор Венесуэлы Николас Мадуро со своей женой - обоих вывезли в США, где предъявили обвинения в наркоторговле и незаконном хранении автоматического оружия, которое они якобы планировали использовать против Штатов.

Сейчас в США проходят судебные заседания по Мадуро. Однако окончательно диктатор предстанет перед судом только в 2027 году.

Отметим, что главной причиной противостояния США и Венесуэлы стали нефтяные месторождения американских компаний, которые Каракас национализировал еще при предшественнике Мадуро - Уго Чавесе.

Так что Трамп еще в начале конфликта с Мадуро требовал вернуть Штатам "украденные активы, нефть и землю", но венесуэльский диктатор игнорировал эти призывы.

