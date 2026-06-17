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Пустыня, Арктика, море: как военные США тестируют средства защиты от биологического оружия

19:13 17.06.2026 Ср
2 мин
Новейшие устройства позволяют расшифровать генетический код опасных микроорганизмов менее чем за полчаса прямо во время боевых действий
aimg Ольга Завада
Пентагон запускает сканеры генетического кода в экстремальных зонах (скриншот: Дэниел Парри)

Исследовательская лаборатория Военно-морских сил США совместно с партнерами успешно разработала и внедрила портативную систему биологической защиты, способную выявлять модифицированные угрозы в полевых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Blog.

Чем FFBS отличается от обычных экспресс-тестов?

Главная проблема стандартных экспресс-тестов заключается в том, что они работают по принципу «да или нет» для конкретного известного вируса.

Если же противник применит совершенно новый биологический агент или генетически модифицированный вариант, обычный тест покажет отрицательный результат, и он будет ложным.

Новая военная система FFBS (Far-Forward Biological Sequencing) представляет собой полноценный портативный секвенатор. Вместо поиска известных маркеров устройство полностью считывает генетический код (ДНК или РНК) микроорганизма в образце.

Это позволяет:

  • Идентифицировать совершенно неизвестные науке угрозы.
  • Определять точный штамм или вариант вируса или бактерии.
  • Мгновенно выявлять искусственно синтезированные или генетически модифицированные гены.

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Полевая лаборатория

Технология развилась из десятилетней исследовательской программы F-FAST. Секвенирование ДНК всегда требовало немалых затрат, громоздкого и чувствительного оборудования, а также работы профессиональных ученых.

Главным вызовом для разработчиков было сжать эти процессы до такого уровня, чтобы прибором мог пользоваться обычный военный медик без профильного образования.

Устройство прошло суровые испытания в ходе реальных военных маневров в пустынях и в Арктике при экстремальных температурах.

Тесты подтвердили, что оборудование безотказно работает на кораблях и в полевых лагерях, выдавая точный анализ менее чем за 30 минут.

Масштабное внедрение в армии США

Проект официально перешел из статуса научной разработки в программу массовых поставок для конечных пользователей Министерства обороны США. Технологию интегрируют в сухопутные и морские операции.

Аналогичную модификацию системы под названием NSIS уже одобрили для подразделений Национальной гвардии США, которые выезжают на внутренние чрезвычайные ситуации, связанные с биологической опасностью.

В настоящее время NRL проводит масштабное обучение офицеров-микробиологов и санитаров ВМС для эффективного использования новых ДНК-сканеров на передовых позициях.

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