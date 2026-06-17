Франция разрабатывает гиперзвуковую ядерную ракету ASN4G: её будет практически невозможно сбить

Генеральная дирекция по вооружениям Франции официально подписала контракт с европейским оборонным гигантом MBDA на разработку и производство ядерной крылатой ракеты нового поколения ASN4G.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering .

Технологический прорыв

Проект ASN4G создается как ключевой элемент долгосрочного плана модернизации обороны страны. Новая ракета должна полностью заменить имеющуюся на вооружении модель ASMPA-R.

Хотя действующая модификация все еще выполняет свои задачи, французские военные стратеги настаивают на ее замене из-за стремительного совершенствования систем ПВО по всему миру. В частности - из-за опыта российско-украинской войны.

На подготовительном этапе ученые рассматривали два различных варианта развития проекта:

Первый концепт базировался на технологиях "стелс" с использованием прямоточного воздушно-реактивного двигателя для максимального снижения заметности на радарах.

Второй вариант делал ставку на экстремальную гиперзвуковую скорость и сверхвысокую маневренность в полете. В итоге разработчики выбрали именно гиперзвуковой путь.

Сочетание скорости со способностью изменять траекторию в воздухе существенно сокращает время на предупреждение врага, затрудняет радиолокационное отслеживание и делает перехват ракеты современными противоракетными системами практически невозможным.

Эксперты предполагают, что новинка получит прямоточный сверхзвуковой двигатель (scramjet) и значительно превзойдет показатели текущей ракеты ASMPA-R, которая способна развивать скорость около 3 Махов и имеет дальность полета до 500 километров.

Какой самолет станет носителем новой ракеты?

Главным носителем нового гиперзвукового оружия станет перспективный французский истребитель Rafale F5. Начало эксплуатации обновленной версии самолета запланировано на 2030 год, тогда как сама ракета ASN4G должна официально поступить на вооружение ВВС ориентировочно в 2035 году.

[#Programme ] DGA заказывает разработку гиперзвуковой ракеты ASN4G у MBDA



2 июня 2026 года DGA уведомила @MBDAGroup о рамочном соглашении на реализацию и контракте на разработку ядерной ракеты «воздух-земля» четвёртого поколения #ASN4G pic.twitter.com/4kRTzdNOh1 — Генеральная дирекция вооружений (@DGA) 12 июня 2026

Кроме того, военное ведомство обнародовало первое официальное изображение, связанное с технологическим демонстратором Thémis. На снимке запечатлен крылатый аппарат, поднимающийся в небо с помощью двух ракетных ускорителей.

Детали этих испытаний, а также точное место и время их проведения пока остаются строго засекреченными. Однако в агентстве подчеркнули, что реализация программы является "огромным технологическим прорывом, опирающимся на уникальные промышленные навыки, доступные лишь нескольким странам в мире".