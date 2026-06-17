Пустеля, Арктика, море: як військові США тестують захист від біологічної зброї

Чим FFBS відрізняється від звичайних експрес-тестів?

Головна проблема стандартних швидких тестів полягає у тому, що вони працюють за принципом "так чи ні" для конкретного відомого вірусу.

Якщо ж ворог застосує абсолютно новий біологічний агент або генетично модифікований варіант, звичайний тест покаже негативний результат, і він буде помилковим.

Нова військова система FFBS (Far-Forward Biological Sequencing) є повноцінним портативним секвенатором. Замість пошуку знайомих маркерів пристрій повністю зчитує генетичний код (ДНК або РНК) мікроорганізму у зразку.

Це дозволяє:

Ідентифікувати абсолютно невідомі науці загрози.

Визначати точний штам або варіант вірусу чи бактерії.

Миттєво виявляти штучно синтезовані або генетично змінені гени.

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Польова лабораторія

Технологія розвинулась з десятирічної дослідницької програми F-FAST. Секнування ДНК завжди вимагало чималих витрат, громіздкого та чутливого обладнання, а також роботи професійних вчених.

Головним викликом для розробників було стиснути ці процеси до рівня, щоб приладом міг користуватися звичайний військовий медик без профільної освіти.

Пристрій пройшов суворі випробування під час реальних військових маневрів у пустелях та в Арктиці за екстремальних температур.

Тести підтвердили, що обладнання безвідмовно працює на кораблях та у польових таборах, видаючи точний аналіз менше ніж за 30 хвилин.

Масштабне розгортання в армії США

Проєкт офіційно перейшов зі статусу наукової розробки до програми масового постачання для кінцевих користувачів Міністерства оборони США. Технологію інтегрують у сухопутні та морські операції.

Аналогічну модифікацію системи під назвою NSIS уже затвердили для підрозділів Національної гвардії США, які виїжджають на внутрішні надзвичайні ситуації, пов'язані з біологічною небезпекою.

Наразі NRL проводить масштабне навчання офіцерів-мікробіологів та санітарів ВМС для ефективного використання нових ДНК-сканерів на передових позиціях.