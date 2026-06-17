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Дешевый ответ на рои БПЛА: Thales продемонстрировала лазерную ракету LGR275 Proxy

12:13 17.06.2026 Ср
2 мин
Специальный датчик приближения взрывает боевую часть, позволяя уничтожать быстролетящие воздушные цели
aimg Ольга Завада
Дешевый ответ на рои БПЛА: Thales продемонстрировала лазерную ракету LGR275 Proxy Thales решила главную проблему ПВО (фото: Thales)
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Оборонный гигант Thales официально представил свою новейшую разработку — 70-миллиметровую лазерную управляемую ракету LGR275 Proxy. Главная цель новинки — положить конец практике использования сверхдорогих ракет против дешевых дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Охотник за дронами

Разработчики ракеты LGR275 Proxy интегрировали бесконтактный датчик сближения, который существенно расширил возможности 70-мм управляемых снарядов Thales. Вместо того чтобы полагаться исключительно на прямое попадание, датчик фиксирует приближение к объекту и взрывает боевую часть в нужный момент.

Снаряд адаптирован для выполнения задач как в режиме "поверхность-воздух" (с наземных платформ), так и в режиме "воздух-воздух" (с вертолетов или других летательных аппаратов).

Интеграция в SkyDefender

Новая управляемая ракета станет неотъемлемой частью многослойной архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны SkyDefender от Thales. Добавление недорогого перехватчика позволит операторам гибко подбирать вооружение под конкретную угрозу, оставляя тяжелые противоракетные комплексы для более сложных целей.

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Решение финансового фиаско современной ПВО

Современные локальные конфликты продемонстрировали опасный дисбаланс: армии вынуждены тратить дефицитные перехватчики стоимостью в сотни тысяч долларов на сбивание дешевых разведывательных и ударных БПЛА. Такой подход быстро истощает запасы вооружения и опустошает оборонные бюджеты в ходе длительных боевых действий.

Ракета LGR275 Proxy призвана восстановить экономический паритет, предлагая значительно более дешевую и массовую альтернативу.

Малые беспилотники на фронте выполняют критически важные функции - ведут разведку, корректируют огонь артиллерии и доставляют взрывчатое вещество. Именно поэтому наличие доступного средства их массового уничтожения является жизненно необходимым.

Учитывая колоссальный мировой спрос, подразделение Thales Belgium объявило о планах масштабного развертывания производственных мощностей. Компания планирует официально увеличить объемы выпуска управляемых ракет в три раза в период с 2026 по 2028 год.

Как отметил Ален Кеврен, национальный директор Thales в Бельгии и Люксембурге, для современных производителей оружия способность поставлять продукцию крупными сериями стала столь же важной, как и её технические характеристики.

Расширение промышленной базы в Бельгии поможет оперативно удовлетворить потребности международных клиентов в соответствии со стандартами НАТО в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности.

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