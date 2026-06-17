Дешевый ответ на рои БПЛА: Thales продемонстрировала лазерную ракету LGR275 Proxy
Оборонный гигант Thales официально представил свою новейшую разработку — 70-миллиметровую лазерную управляемую ракету LGR275 Proxy. Главная цель новинки — положить конец практике использования сверхдорогих ракет против дешевых дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.
Охотник за дронами
Разработчики ракеты LGR275 Proxy интегрировали бесконтактный датчик сближения, который существенно расширил возможности 70-мм управляемых снарядов Thales. Вместо того чтобы полагаться исключительно на прямое попадание, датчик фиксирует приближение к объекту и взрывает боевую часть в нужный момент.
Снаряд адаптирован для выполнения задач как в режиме "поверхность-воздух" (с наземных платформ), так и в режиме "воздух-воздух" (с вертолетов или других летательных аппаратов).
Интеграция в SkyDefender
Новая управляемая ракета станет неотъемлемой частью многослойной архитектуры интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны SkyDefender от Thales. Добавление недорогого перехватчика позволит операторам гибко подбирать вооружение под конкретную угрозу, оставляя тяжелые противоракетные комплексы для более сложных целей.
Решение финансового фиаско современной ПВО
Современные локальные конфликты продемонстрировали опасный дисбаланс: армии вынуждены тратить дефицитные перехватчики стоимостью в сотни тысяч долларов на сбивание дешевых разведывательных и ударных БПЛА. Такой подход быстро истощает запасы вооружения и опустошает оборонные бюджеты в ходе длительных боевых действий.
Ракета LGR275 Proxy призвана восстановить экономический паритет, предлагая значительно более дешевую и массовую альтернативу.
Малые беспилотники на фронте выполняют критически важные функции - ведут разведку, корректируют огонь артиллерии и доставляют взрывчатое вещество. Именно поэтому наличие доступного средства их массового уничтожения является жизненно необходимым.
Учитывая колоссальный мировой спрос, подразделение Thales Belgium объявило о планах масштабного развертывания производственных мощностей. Компания планирует официально увеличить объемы выпуска управляемых ракет в три раза в период с 2026 по 2028 год.
Как отметил Ален Кеврен, национальный директор Thales в Бельгии и Люксембурге, для современных производителей оружия способность поставлять продукцию крупными сериями стала столь же важной, как и её технические характеристики.
Расширение промышленной базы в Бельгии поможет оперативно удовлетворить потребности международных клиентов в соответствии со стандартами НАТО в условиях все более сложной обстановки в сфере безопасности.