Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

Усі КПВВ працюють в штатному режимі
Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 42,1 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 30/35; "Гнутове" - 20/20.
За минулу добу через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів:
"Майорське" - 9630 осіб та 1095 транспортних засобів;
"Мар’їнка" - 8940 осіб та 1525 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" - 8375 осіб та 1500 транспортних засобів;
"Гнутове" - 4080 осіб та 940 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" - 11070 осіб.
Нагадаємо, бойовики упродовж минулої доби, 20 листопада, 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Також РБК-Україна писало, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса".