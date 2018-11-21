Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 42 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють в штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 42,1 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил функціонують у штатному режимі.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 30/35; "Гнутове" - 20/20.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 42,1 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 9630 осіб та 1095 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8940 осіб та 1525 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8375 осіб та 1500 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4080 осіб та 940 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 11070 осіб.

Нагадаємо, бойовики упродовж минулої доби, 20 листопада, 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса".