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Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек

Новости » Общество    21.11.2018 - 09:10
Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 42 тыс. человек
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 42,1 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил функционируют в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/35; "Гнутово" - 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 42,1 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9630 человек и 1095 транспортных средств;

"Марьинка" - 8940 лиц и 1525 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8375 человек и 1500 транспортных средств;

"Гнутово" - 4080 человек и 940 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 11070 человек.

Напомним, боевики на протяжении прошлых суток, 20 ноября, 6 раз открывали огонь по позициям наших военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

РБК-Украина писало, что участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса".

Боевики за сутки 6 раз обстреляли украинских военных на Донбассе
Новости Украины Государственная пограничная службаДонбасспункт пропускаКПВВ
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