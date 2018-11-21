Бойовики за добу 6 разів обстріляли українських військових на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У ході бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Бойовики упродовж минулої доби, 20 листопада, 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як зазначається, противник двічі застосував озброєння, заборонене мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Піски, Верхньоторецьке, Водяне та Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм, ворог двічі обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Водяного, що на Приазов'ї.

"У ході бойових дій, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ООН оприлюднили звіт, в якому зазначено, що за жовтень поточного року на Донбасі загинули 5 мирних жителів.

Також РБК-Україна писало, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ) виявили на окупованій території Донбасу зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Оса".