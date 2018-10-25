В ОБСЕ зафиксировали ракетный комплекс "Оса" на оккупированной территории

Фото: ОБСЕ (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса"

Участники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) обнаружили на оккупированной территории Донбасса зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ОБСЕ.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса" )- по оценке, в ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, - недалеко от н. п. Житенко (70 км на восток от Донецка) на северо-запад от неподконтрольного правительству района вблизи границы с Российской Федерацией, где СММ ранее зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее", - говорится в сообщении.

Отметим, "Оса" - советский автоматизированный войсковой зенитно-ракетный комплекс. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. Разработка началась 27 октября 1960 года.

Как писало РБК-Украина, что на последнем заседании Постоянного совета ОБСЕ 27 сентября была представлена очередная доклад, где в очередной раз отметили тех значительных ограничениях, которые продолжают оставаться в оккупированных частях Донбасса.

An SMM long-range UAV spotted a surface-to-air missile system (9K33 Osa) near Zhytenko An SMM long-range unmanned aerial vehicle spotted a surface-to-air missile system (9K33 Osa) near Zhytenko (70km east of Donetsk), assessed as turned on and operating, north-west of a non-government-controlled area near the border with the Russian Federation where the SMM had previously observed автоколонны entering and exiting Ukraine. *** Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 «Оса»), — по оценке, в ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — недалеко от н. п. Житенко (70 км на восток от Донецка) на северо-запад от неподконтрольного правительству района вблизи границы с Российской Федерацией, где СММ ранее зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее. *** Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 «Оса»), — по оценке, в ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее. Опубликовано SMM OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Среда, 24 октября 2018 г.

Напомним, Мартин Сайдік в совместном заявлении с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине послом Ертугрулом Апаканом призвали приступить к безотлагательному и полному гуманитарного разминирования населенных пунктов и пунктов пропуска.