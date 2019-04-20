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Після публікації доповіді Мюллера підтримка Трампа знизилася, - опитування

Новини » Політика    20.04.2019 - 07:16
Після публікації доповіді Мюллера підтримка Трампа знизилася, - опитування
Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

40% опитаних вважають, що стосовно Трампа повинна бути запущена процедура імпічменту

Підтримка американцями президента Дональда Трампа знизилася після публікації доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Трампа підтримують 37% дорослого населення Сполучених Штатів, в той час як аналогічне опитування, проведене 15 квітня, виявило підтримку глави адміністрації 40% людей цієї вікової групи.

Зазначено, що до справжнього моменту рівень підтримки Трампа досяг "свого мінімуму за поточний рік після публікації доповіді спецпрокурора".

Так, опитування було проведено у четвер серед 1005 громадян США, з яких 924 встигли ознайомитися з опублікованими в той же день текстом доповіді спецпрокурора. Половина респондентів впевнена в тому, що "Трамп або хтось з його передвиборчої кампанії співпрацював з Росією, щоб вплинути на вибори 2016 року", а 58% вважають, що нинішній глава Білого дому "намагався зупинити розслідування російського впливу на його адміністрацію".

При цьому 40% опитаних вважають, що стосовно Трампа повинна бути запущена процедура імпічменту, проте трохи більше респондентів - 42% - не поділяють таку точку зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розкритикував окремі свідчення, які містяться в опублікованому звіті спецпрокурора Роберта Мюллера з розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

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