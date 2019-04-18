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У звіті Мюллера розповіли про плани РФ щодо Януковича та Донбасу

Новини » Політика    18.04.2019 - 20:05
У звіті Мюллера розповіли про плани РФ щодо Януковича та Донбасу
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Манафорт згодом визнав, що план "передбачав "неформальний" спосіб для Росії контролювати Схід України"

Керівникові кампанії Трампа Полу Манафорту російський розвідник Костянтин Килимник пропонував створення на Сході України "автономної республіки" на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем. Про це йдеться у звіті спецпрокурора Роберта Мюллера, повідомляє прес-служба відомства.

У звіті говориться про те, що Манафорт згодом визнав, що план "передбачав "неформальний" спосіб для Росії контролювати Схід України" і відмовився від нього.

"Манафорт та Килимник обговорювали (2 серпня 2016 року - ред.) план вирішення політичних проблем в Україні, який передбачав створення "автономної республіки" в індустріальному регіоні на Сході України, Донбасі, та обрання вигнаного 2014 року українського президента Януковича головою цієї "республіки", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році.

Зазначимо, сьогодні генпрокурор і глава Мін'юсту США Вільям Бар зачитав частину доповіді Мюллера, в якій йдеться про те, що РФ втрутилася у вибори в США в 2016 році, коли обрали Трампа. Однак, за даними Мюллера, адміністрація президента США не співпрацювала з російською стороною.

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