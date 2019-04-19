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Трамп назвав "божевільним" звіт Мюллера

Новини » Політика    19.04.2019 - 19:15
Трамп назвав "божевільним" звіт Мюллера
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп наголосив, що свідчення про нього повністю сфабриковані

Президент США Дональд Трамп розкритикував окремі свідчення, що містяться в опублікованому напередодні звіті спецпрокурора Роберта Мюллера щодо розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори у 2016 році. Про це Трамп написав у своєму Twitter

Зазначається, що Трамп назвав цей документ "божевільним", а свідчення окремих людей щодо себе - "сфабрикованими та повністю невірними".

"Те, що написано про мене в божевільному звіті Мюллера, який підписали 18 злих і ненависників демократів, повністю сфабриковане", - написав Трамп. 

Також він зазначив, що ніколи не погоджувався свідчити в цій справі. За його словами, деякі твердження в звіті - "повна нісенітниця", яка потрібна для того, щоб показати "деяких людей з вигідного боку"

Трамп назвав &quot;божевільним&quot; звіт Мюллера

Нагадаємо, вчора, 18 квітня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки опублікувало доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера про підсумки розслідування втручання РФ у президентські вибори у США в 2016 році.

З доповіді випливає, що російський уряд намагався втрутитися в американські вибори. Однак завдяки розслідуванню Мюллера тепер відомо, що росіяни не співпрацювали з президентом Трампом або кампанією Трампа,

Крім того, у доповіді йдеться про те, що Керівникові кампанії Трампа Полу Манафорту російський розвідник Костянтин Килимник пропонував створення на Сході України "автономної республіки" на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем. 

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