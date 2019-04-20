После публикации доклада Мюллера поддержка Трампа снизилась, - опрос

Фото: Роберт Мюллер (из открытых источников)

40% опрошеных считают, что в отношении Трампа должна быть запущена процедура импичмента

Поддержка американцами президента Дональда Трампа снизилась после публикации доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Cообщается, что Трампа поддерживают 37% взрослого населения Соединенных Штатов, в то время как аналогичный опрос, проведенный 15 апреля, выявил поддержку главы администрации 40% людей этой возрастной группы.

Отмечено, что к настоящему моменту уровень поддержки Трампа достиг "своего минимума за текущий год после публикации доклада спецпрокурора".

Так, опрос был проведен в четверг среди 1005 граждан США, из которых 924 успели ознакомиться с опубликованным в тот же день текстом доклада спецпрокурора. Половина респондентов уверена в том, что "Трамп или кто-то из его предвыборной кампании сотрудничал с Россией, чтобы повлиять на выборы 2016 года", а 58% считают, что нынешний глава Белого дома "пытался остановить расследование российского влияния на его администрацию".

При этом 40% опрошенных считают, что в отношении Трампа должна быть запущена процедура импичмента, однако чуть большее число респондентов - 42% - не разделяют такую точку зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, содержащиеся в опубликованном накануне отчете спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.