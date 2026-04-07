ПЦУ против раскольников. Как последователи Филарета нарвались на церковный суд

Не прошло еще и 40 дней со смерти почетного патриарха Филарета, а его окружение вызывают на церковный суд.

Как в украинском православии появился новый самопровозглашенный "патриарх" и как на это реагируют в канонической Православной церкви Украины – читайте в материале РБК-Украина .

Главное: Церковный суд: ПЦУ начала производство против четырех клириков за самовольное присвоение названия и титулов ликвидированной УПЦ Киевского патриархата.

ПЦУ начала производство против четырех клириков за самовольное присвоение названия и титулов ликвидированной УПЦ Киевского патриархата. Новый "патриарх": На следующий день после смерти Филарета группа епископов через "онлайн-собор" провозгласила главой Никодима (Кобзаря).

На следующий день после смерти Филарета группа епископов через "онлайн-собор" провозгласила главой Никодима (Кобзаря). Российский след: Инициатором избрания стал митрополит Иоасаф Шибаев, который находится в РФ и получил статус "першовствующего" члена нового Синода.

Инициатором избрания стал митрополит Иоасаф Шибаев, который находится в РФ и получил статус "першовствующего" члена нового Синода. Юридический статус: Новосозданная структура зарегистрирована как общественное сообщество, а не религиозная организация, что лишает ее канонического статуса церкви.

Синод Православной церкви Украины начал церковную процедуру против ряда лиц, которые присвоили себе название "Украинской православной церкви Киевского патриархата". Фактически, ПЦУ официально начала процесс, похожий на гражданский суд, но по своим внутренним правилам.

Речь идет о Никодиме (Владимире Кобзаре), архимандрите Данииле (Дмитрии Кудибине), игумене Михаиле (Николае Ковалюке), иеромонахе Никоне (Юрии Граблюке).

Их обвиняют в раскольничестве и вызывают для объяснений на очередное заседание Синода – руководящего коллективного органа церкви – в мае.

"Это люди, которые после смерти патриарха Филарета, не дождавшись даже его погребения, начали себе новые шапки мерить, провозглашать себе новые титулы, они даже не пришли попрощаться с телом покойного", – сказал РБК-Украина доктор теологии, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило.

Однако за этим процессом стоит нечто большее – история в которой переплелись личные обиды, амбиции и российское влияние.

Длинная история патриарха

С 2018 года крупнейшей по количеству верующих является Православная церковь Украины. Она была создана после слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части Православной церкви Московского патриархата.

Для узаконивания новой церкви Вселенский патриарх в Константинополе выдал известный томос, который символизировал выход Украины из-под крыла русского православия.

Ключевой церковной фигурой в этом процессе был глава Киевского патриархата Филарет (Денисенко). Он еще в конце 80-х годов претендовал на должность Московского патриарха, но когда в РФ не допустили его назначения, он фактически начал восстановление украинской национальной церкви.

Долгое время его Украинская православная церковь Киевского патриархата была второй после Московского патриархата по численности верующих.

При создании ПЦУ одним из условий Вселенского патриарха было то, что новую церковь должен возглавить не Филарет. Поэтому главой выбрали его протеже – Епифания.

Филарета же оставили на влиятельной, но не главной должности. У него была возможность управлять церковью в качестве постоянного члена Синода в ПЦУ. Но амбиций почетного патриарха это не удовлетворило.

"Психологически для Филарета это было неприемлемо. Потому что он воспитан в системе московского православия, где когда ты на должности, тебе почести и уважение. А когда ты не на должности, о тебя вытирают ноги. Это московское воспитание сыграло с ним такую злую шутку", – сказал РБК-Украина религиовед, председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий в 2007-2010 гг. Александр Саган.

Вскоре после объединительного собора Филарет попытался заручиться поддержкой епископов, собрать поместный собор и сместить Епифания. Когда же это не удалось, он объявил о возрождении "Киевского патриархата".

Прощание с Филаретом (фото: пресслужба Киевской Митрополии ВЦУ)

В новую структуру вошли несколько представителей зарубежных епархий. Кроме того, Филарет рукоположил новых епископов. Всех вместе набралось двенадцать.

"Была сформирована такая себе "потешная" церковь для почетного патриарха. Они пытались восстановить свое название юридически, но проиграли суды. И фактически они самоназвались УПЦ КП, но не имели при этом никакого статуса", – подчеркнул Саган.

Признавая заслуги Филарета, в ПЦУ смотрели на это сквозь пальцы. Ему оставили Владимирский собор в Киеве, а также резиденцию на улице Чекаленко. Хотя в конце концов Филарет и Епифаний помирились, такое положение дел сохранялось до недавнего времени.

Новый раскол и российский след

20 марта Филарет умер. Собственно, с этого дня и начались бурные события в его окружении.

По уставу восстановленного "Киевского патриархата", после смерти Филарета управляющий делами патриархии должен был созвать Синод, чтобы избрать местоблюстителя. Уже его задача – созвать архиерейский и поместный собор для избрания нового патриарха. Этим по должности должен был заниматься архиепископ Переяславский и Белоцерковский Андрей (Иван Маруцак).

В соборе должны участвовать официально избранные делегаты от епархий – епископы, священники и миряне. Однако часть представителей Киевского патриархата решила, что такие сложные процедуры не нужны.

Уже на следующий день после смерти Филарета семь епископов собрали "онлайн-собор", на котором новым патриархом избрали епископа Сумского и Ахтырского Никодима (Кобзаря).

Никодим (Владимир Кобзарь) (фото: Getty Images)

При этом о легитимности такого собрания говорить не приходится. Епископы нарушили собственный устав, не говоря уже о противоречивости голосования онлайн.

В то же время в этой истории есть еще несколько интересных деталей. В онлайн-соборе принял участие Иоасаф Шибаев, бывший митрополит УПЦ КП в Белгороде, который находится в России. Более того, именно Иоасаф был инициатором срочного провозглашения нового патриарха.

Мог ли он сохранить проукраинскую позицию в России на фоне войны – вопрос риторический.

"Мы видим, как в Российской Федерации даже просто рядовые священники, которые отказываются поддерживать войну России против Украины, подвергались разному давлению и арестовывались. А здесь, в России спокойно живет, служит всеукраинский экзарх Киевского патриархата, который активно участвует во время войны в каких-то процессах в Украине", – рассуждает Сергей Шумило.

Историю с Никодимом и "онлайн-собором" активно распространяют российские паблики и медиа. Поэтому по крайней мере для информационных операций этот случай можно использовать.

"Мы видим, что у них есть к этому интерес. Они заинтересованы в раскрутке этого явления, чтобы нагнетать эту ситуацию, создавать картинку по дискредитации церковной ситуации в Украине", – сказал Сергей Шумило.

При этом одним из первых решений нового "патриарха" было назначение Иоасафа "первенствующим" членом Синода, поэтому его влияние возросло.

Церковь без прихожан?

Лица, которых вызывают на Синод, ранее имели отношение к ПЦУ – или напрямую, или как члены Киевского патриархата (который потом стал частью ПЦУ). Поэтому их действительно могут подвергнуть церковному суду. В то же время есть часть других, которая никогда не входила в эти структуры.

"Конечно, никто их вообще лишить свободы не может, они могут себе жить, называть себя кем угодно, как и любой другой. Но суть в том, что будут ли признавать их, будут ли принимать в сослужение, в совместные какие-то действия. Нет, конечно, этого не будет. Собственно, для этого и проводятся эти церковные суды", – пояснил Сергей Шумило.

По его словам, это является ключевым, в частности, для зарубежных епархий. Самопровозглашенный патриархат уже рассылает письма. Преимущественно их игнорируют, но несколько священников таки присоединились.

"Поэтому важно, чтобы, в частности, за рубежом люди понимали и знали отношение Церкви Украины к этому явлению – стоит ли с ним иметь дело или нет", – подчеркнул Шумило.

Вместе с тем, они смогут продолжать свою деятельность сугубо как частные лица.

"Я думаю, со временем это превратится в то, что мы называем альтернативным православием. На самом деле в Украине есть очень много таких епископов. Когда-то во времена средневековья их называли бродячими священниками. Это те, которые сан имеют, но не имеют никакого прихода", – сказал Александр Саган.

В то же время, по мнению Сергея Шумило, даже до такого статуса новая структура не дотягивает.

"Это даже и альтернативным православием не назовешь, потому что у них нет ни какой-то идеологии, ни экклезиологии, ни преемственности какой-то. Знаете, есть у нас разные самопровозглашенные гетманы, какие-то графы, князья, даже король какой-то был. Будет еще в этой тусовке самопровозглашенный патриарх", – резюмировал Сергей Шумило.

Показательно, что новая структура была зарегистрирована не как религиозная организация, а как общественный союз "Координационный центр православных общин".

Новый "патриархат" уже оформили юридически, но со спецификой