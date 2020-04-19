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Сьогодні в Україні святкують Великдень

Новини » Суспільство     19.04.2020 - 09:21
Сьогодні в Україні святкують Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Великдень цього року випадає на 19 квітня

У неділю, 19 квітня, в Україні православні відзначають одне з головних християнських свят - Великдень. У цьому році він не проходить традиційно через пандемію коронавірусу, проте церкви та люди пристосувалися до нових реалій. Як Україна святкує Великдень цього року - в матеріалі РБК-Україна.

Так, богослужіння Православної церкви України (ПЦУ), Української православної церкви (УПЦ МП), а також Української греко-католицької церкви (УГКЦ) можна було дивитися вдома онлайн.

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