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УПЦ МП привезла благодатний вогонь: роздачу проводять, попри карантин

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 21:16
УПЦ МП привезла благодатний вогонь: роздачу проводять, попри карантин
Фото: делегація УПЦ МП з благодатним вогнем у Києві (РБК-Україна)

Благодатний вогонь вже доставили в Київ

Представники Української православної церкви Московського патріархату привезли благодатний вогонь на Великдень попри карантинні обмеження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УПЦ МП у Facebook.

Як розповіли в церкві, після сходження благодатного вогню в Єрусалимі окрему лампадку передали представникам УПЦ МП, які очікували в аеропорту Тель-Авіва, щоб не порушувати карантинні обмеження Ізраїля.

Після прибуття в аеропорт "Бориспіль" делегація УПЦ МП відразу вирушила в Київ, щоб доставити благодатний вогонь у Свято-Воскресенський храм.

За даними кореспондента РБК-Україна, наразі у Свято-Воскресенському храмі вже почалася роздача благодатного вогню. При цьому в храм пускають лише по одному. Віряни також роздають благодатний вогонь одне одному на вулиці.

Фото: роздача благодатного вогню в Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що ПЦУ може не отримати благодатний вогонь з Єрусалима на Великдень. Він пояснив, що складність полягає в жорстких карантинних обмеженнях, введених Ізраїлем через спалах коронавірусу.

При цьому в УПЦ МП заявили, що делегація церкви привезе благодатний вогонь, попри карантин. Зазначалося, що представники єпархій зможуть отримати його у Свято-Воскресенському храмі, а від роздачі вогню в аеропорту вирішили відмовитися.

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